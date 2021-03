Juventus, Chiellini sta con Pirlo: “Non è lui il problema” (Di giovedì 25 marzo 2021) In questo momento difficile la Juventus ha bisogno più che mai dei suoi senatori. L’ultima sconfitta contro il Benevento ha sicuramente pesato e non poco sul morale, probabilmente la sosta delle nazionali è arrivata al momento giusto e può essere una bella occasione per recuperare un po’ di equilibrio psicologico. Al rientro a Torino, uno dei giocatori più importanti in questi ultimi mesi che rimangono al termine della stagione – a meno di infortuni – sarà Giorgio Chiellini. Proprio il difensore bianconero ha recentemente parlato in conferenza stampa a poche ore prima di Italia-Irlanda. Ecco le sue parole. Juventus, Chiellini incorona Bonucci: “E’ come se fosse già capitano della Nazionale” Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, difensori della Juventus“Non abbiamo fatto ciò che ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 25 marzo 2021) In questo momento difficile laha bisogno più che mai dei suoi senatori. L’ultima sconfitta contro il Benevento ha sicuramente pesato e non poco sul morale, probabilmente la sosta delle nazionali è arrivata al momento giusto e può essere una bella occasione per recuperare un po’ di equilibrio psicologico. Al rientro a Torino, uno dei giocatori più importanti in questi ultimi mesi che rimangono al termine della stagione – a meno di infortuni – sarà Giorgio. Proprio il difensore bianconero ha recentemente parlato in conferenza stampa a poche ore prima di Italia-Irlanda. Ecco le sue parole.incorona Bonucci: “E’ come se fosse già capitano della Nazionale” Leonardo Bonucci e Giorgio, difensori della“Non abbiamo fatto ciò che ...

