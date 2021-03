Isola dei Famosi: Awed “ci prova” con Miryea (Di giovedì 25 marzo 2021) L’Isola dei Famosi non può essere considerata tale se non nascono degli amori al suo interno; il simpatico influencer napoletano Awed non rinuncia all’amore e non vuole arrendersi nonostante il rifiuto di Miryea, il giovane non molla e si fa aiutare dalla sua spalla destra Vera Gemma. Scopriamo cosa è accaduto nel nono giorno sull’Isola. L’Isola dei Famosi è un reality di sopravvivenza che mette a dura prova i nervi dei Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) L’deinon può essere considerata tale se non nascono degli amori al suo interno; il simpatico influencer napoletanonon rinuncia all’amore e non vuole arrendersi nonostante il rifiuto di, il giovane non molla e si fa aiutare dalla sua spalla destra Vera Gemma. Scopriamo cosa è accaduto nel nono giorno sull’. L’deiè un reality di sopravvivenza che mette a durai nervi dei Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - littleharoldx : RT @troncodilegno: LADY HIT PURE ALL’ISOLA DEI FAMOSI #Amici20 #isola - restachill : RT @troncodilegno: LADY HIT PURE ALL’ISOLA DEI FAMOSI #Amici20 #isola -