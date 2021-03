Inter, Vidal e l’indizio sul suo futuro: “Io al Flamengo? Rispondo così” (Di venerdì 26 marzo 2021) Parola ad Arturo Vidal.Inter, Helveg: “Scudetto? I nerazzurri se la giocano con il Milan, bello vederle entrambe in alto”Il cileno è uscito allo scoperto in un videomessaggio mandato al suo amico e compagno di squadra Mauricio Isla, ospite di ESPN Brazil. L'ex Juventus ha lasciato trapelare un indizio importante circa la sua papabile voglia di vestire la maglia di uno dei club sudamericani più blasonati. L'Inter, nel frattempo, si appresta ad affrontare il rush finale del massimo campionato italiano e, di certo, Antonio Conte spera che Arturito non sia distratto da voci di calciomercato. Di seguito, le dichiarazioni di Vidal."Ciao, fratellino. Come stai? Volevo mandarti tanti saluti dall'Italia. Sai tutto quello che abbiamo passato quest'anno. Sono felice che indossi la maglia più importante del Sudamerica, quella del ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 marzo 2021) Parola ad Arturo, Helveg: “Scudetto? I nerazzurri se la giocano con il Milan, bello vederle entrambe in alto”Il cileno è uscito allo scoperto in un videomessaggio mandato al suo amico e compagno di squadra Mauricio Isla, ospite di ESPN Brazil. L'ex Juventus ha lasciato trapelare un indizio importante circa la sua papabile voglia di vestire la maglia di uno dei club sudamericani più blasonati. L', nel frattempo, si appresta ad affrontare il rush finale del massimo campionato italiano e, di certo, Antonio Conte spera che Arturito non sia distratto da voci di calciomercato. Di seguito, le dichiarazioni di."Ciao, fratellino. Come stai? Volevo mandarti tanti saluti dall'Italia. Sai tutto quello che abbiamo passato quest'anno. Sono felice che indossi la maglia più importante del Sudamerica, quella del ...

Advertising

FcInterNewsit : Dal Cile - Vidal via dall'Inter? Arriva la smentita: il centrocampista vuole restare a Milano - Mediagol : #Inter, Vidal e l'indizio sul suo futuro: 'Io al Flamengo? Rispondo così' - sportli26181512 : Dal Cile: Inter, Vidal non vuole cambiare squadra: Arturo Vidal via dall'Inter? Come scrivono in...… - Rodolfo34113504 : @totofaz Bhe in Sassuolo -Inter Barella ha fatto il mediano con Vidal e Gagliardini e non mi è sembrato malaccio - SPress24 : Inter, Vidal punta al Sud America: 'Spero di giocare al Flamengo' -