Il caso del “non” libro di Zorzi

"Io non ho fatto nessuna prefazione, nessun libro, niente di niente. Mi ha chiamato questo tizio per chiedermi un commento positivo su Tommaso. Non c'è nessun contratto. Niente di niente. Perché ora mi ritrovo in copertina di un libro con il mio nome? Io voglio bene a Tommaso, non pensavo di trovarmi in una situazione simile. Ho ricevuto una telefonata, mi è stato chiesto un commento stop. Ma pensa te. Sono scioccata. Io ho parlato bene di Tommaso Zorzi e non guadagno un euro da questa operazione per la quale resto scioccata". Dice sbigottita Patrizia De Blank. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE > Zorzi dalla polizia per la Prati Ci risiamo. Poco tempo fa è successo a Can Yaman, oggi a Tommaso Zorzi. Il gioco è facile: un personaggio amato e coccolato dai fan, raggiunge un momento di gradimento e ...

