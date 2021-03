Gp Bahrain 2021 | sarà duello tra Hamilton e Verstappen?

Leggi su infobetting

(Di giovedì 25 marzo 2021) La F1 ricomincia dal Bahrein, che lo scorso anno in un calendario rivoluzionato dal Covid ospitò due delle ultime tre gare del calendario. Stavolta la gara nel deserto apre la stagione visto che il tradizionale prologo in Australia è stato spostato in autunno e se i valori non dovrebbero essere diversi da quelli che abbiamo lasciato a InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici