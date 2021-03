Gli auguri di Vasco Rossi a Mina in un ricordo speciale (Di giovedì 25 marzo 2021) Gli auguri di Vasco Rossi a Mina arrivano via Instagram oggi, 25 marzo 2021. Classe 1940, oggi Mina compie 81 anni e Vasco Rossi è tra i colleghi italiani che la celebrano nel giorno del suo compleanno. Il rocker di Zocca la festeggia con un ricordo speciale e ripropone via Instagram Story una citazione di Mina sul suo conto. L’artista veniva chiamata ad esprimere un parere sul Blasco e si diceva adorante della sua musica. “A me Vasco Rossi non piace. Lo adoro. E non sto a spiegarti il perché. Al di là dei commenti tecnici che cerchi di estorcermi ti posso dire che mi coinvolge, mi appassiona. Sanguina, come diciamo noi, ecco, lui sanguina”, le parole di Mina ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Glidiarrivano via Instagram oggi, 25 marzo 2021. Classe 1940, oggicompie 81 anni eè tra i colleghi italiani che la celebrano nel giorno del suo compleanno. Il rocker di Zocca la festeggia con une ripropone via Instagram Story una citazione disul suo conto. L’artista veniva chiamata ad esprimere un parere sul Blasco e si diceva adorante della sua musica. “A menon piace. Lo adoro. E non sto a spiegarti il perché. Al di là dei commenti tecnici che cerchi di estorcermi ti posso dire che mi coinvolge, mi appassiona. Sanguina, come diciamo noi, ecco, lui sanguina”, le parole di...

Advertising

_Carabinieri_ : #22marzo Si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Vice Comandante Generale dei #Carabinieri, che… - goggiasofia : Festa del Papà. Auguri al mio, e a tutti gli allenatori, Skiman, fisioterapisti che sacrificano la propria famigli… - bambinogesu : #19marzo #festadelpapà Sono tanti i papà che ogni giorno entrano in Ospedale per affrontare nuove sfide insieme all… - USConsMilan : #CGNeedham: “Congratulazioni ai veneziani e a tutti gli italiani per il 1600° anniversario della fondazione di Vene… - lorenzo291078 : Ma tra una balla e l'altra non vedo gli auguri a don Beppe #Marotta sul profilo ufficiale dell' @Inter -