(Di giovedì 25 marzo 2021): ”Credo che siachevenire al. Credo che sia difficile anche che Fonseca vada al. Io opterei per Juric” Mario, agente di, centrocampista delle Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kisssul suo assistito, sule su altro. Queste le sue parole: SUL FINALE DI CAMPIONATO DEL“Ilda qui alla fine del campionato, farà un gran finale di stagione che gli permetterà di arrivare in Champions League. Se vince la partita di recupero con la Juve, si mette a pari punti con il Milan e potrebbe anche arrivare secondo in classifica. Il segnale ...

Advertising

Enzovit : Giuffredi: ''Impossibile che Veretout possa andare al Napoli'' - sportli26181512 : Agente Veretout: 'Jordan al Napoli? Impossibile. E su Fonseca...': Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, è to… - siamo_la_Roma : ??? Parla Mario #Giuffredi, agente di #Veretout ??? 'Credo che sia impossibile che venga al #Napoli' ?? Un commento an… - ilRomanistaweb : L'agente di #Veretout: 'Jordan sta bene alla #Roma, abbiamo parlato del rinnovo' Mario Giuffredi, procuratore del… - romanewseu : #Giuffredi (ag. #Veretout): “Impossibile che vada al Napoli. Stiamo discutendo il rinnovo con la Roma” #ASRoma… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuffredi Impossibile

Roma Giallo Rossa

Commenta per primo Mario, agente di Jordan Veretout, è tornato a parlare della situazione del francese a Radio Kiss ... per cui credo che siache Veretout venga al Napoli.' L'...Marioha parlato del futuro del centrocampista della Roma Jordan Veretout, smentendo le voci che lo vorrebbero vicino al ...La Roma si prepara ad affrontare il definitivo tour de force in vista della fine del campionato. I giallorossi sono l’unica squadra ad essere rimasta a gareggiare nelle competizioni europee, ...1 Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, è tornato a parlare della situazione del francese a Radio Kiss Kiss. Le sue parole: “Alla ripresa del campionato sarà disponibile, pronto per ripartite da ...