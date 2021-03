Corsa contro il tempo, e il braccio è salvo (Di giovedì 25 marzo 2021) di Marco Galvani Dieci giorni fa, mentre era al lavoro, è stato vittima di un incidente che gli ha provocato l'amputazione del braccio sinistro. In gravissime condizioni è stato portato in elisoccorso ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 25 marzo 2021) di Marco Galvani Dieci giorni fa, mentre era al lavoro, è stato vittima di un incidente che gli ha provocato l'amputazione delsinistro. In gravissime condizioni è stato portato in elisoccorso ...

Advertising

paolomossetti : RT @ilGC_: Nel dibattito concentrato sui differenti ritmi vaccinali tra Regno Unito, USA e UE spesso si tende a dimenticare una cosa: a ogg… - Lorenzomonfreg : RT @ilGC_: Nel dibattito concentrato sui differenti ritmi vaccinali tra Regno Unito, USA e UE spesso si tende a dimenticare una cosa: a ogg… - saporati20 : @desti_paradiso No, vi prego, Bellanova no. Tecnicamente modesto, gran corsa ma finisce qui. Come difensore imbara… - ColucciLc : RT @ColucciLc: ...infine #pollo05 che approfitta del controllo errato del difensore centrale e si invola verso il portiere avversario. Sbag… - infoitinterno : La discarica di Lentini sta per chiudere, in Regione corsa contro il tempo per evitare di trasferire i rifiuti all'… -