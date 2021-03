Chiara Nasti live con i follower: “Ho quasi avvelenato Zaniolo”, e lui svela un segreto (Di giovedì 25 marzo 2021) Qualche giorno fa Chiara Nasti si era cimentata con una torta per il suo Nicolò Zaniolo. Ma il risultato era stato, almeno esteticamente, terrificante. I due ci avevano scherzato sopra e il calciatore giallorosso aveva preso in giro la fidanzata sui social, pubblicando le prove culinarie di Chiara.caption id="attachment 113337" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionNasti e Zaniolo liveDurante una delle ultime dirette Instagram di Chiara Nasti, Nicolò Zaniolo è intervenuto varie volte per commentare la chiacchierata della sua fidanzata. Il calciatore giallorosso ha svelato anche qualche retroscena relativo alla loro vita quotidiana. "Chiara psicologa numero 1", ha scritto il ... Leggi su golssip (Di giovedì 25 marzo 2021) Qualche giorno fasi era cimentata con una torta per il suo Nicolò. Ma il risultato era stato, almeno esteticamente, terrificante. I due ci avevano scherzato sopra e il calciatore giallorosso aveva preso in giro la fidanzata sui social, pubblicando le prove culinarie di.caption id="attachment 113337" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionDurante una delle ultime dirette Instagram di, Nicolòè intervenuto varie volte per commentare la chiacchierata della sua fidanzata. Il calciatore giallorosso hato anche qualche retroscena relativo alla loro vita quotidiana. "psicologa numero 1", ha scritto il ...

