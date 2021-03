Cercami (Di giovedì 25 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 26 Marzo 2021 Udine “ ….. penso alla mia esistenza trascorsa nella prigione dei miei umani limiti illuso di vivere !, e invece nel contempo non mi sono reso conto che in quella gabbia sono rimasto schiacciato dal suo peso che inesorabilmente mi ha rimpicciolito fino a rendermi “ invisibile ….. “ Cit.Vincenzo Calafiore Se mi cerchi mi troverai nei miei libri che ho vissuto interamente nelle mie notti senza adorno, o in quelle improvvise ondate di quel mare notturno ricamato dalle stelle, in quei fiori selvatici di un campo senza confini. Mi troverai nelle albe e nei tramonti di ogni giorno regalato da Dio; amore io sono quel piccolo dettaglio che nessuno nota. In questa mia solitudine ho imparato a cercare la felicità, la mia felicità, quella che non sta nelle grandi cose, ma nei piccoli gesti di ogni giorno, nelle emozioni ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 25 marzo 2021) Di Vincenzo Calafiore 26 Marzo 2021 Udine “ ….. penso alla mia esistenza trascorsa nella prigione dei miei umani limiti illuso di vivere !, e invece nel contempo non mi sono reso conto che in quella gabbia sono rimasto schiacciato dal suo peso che inesorabilmente mi ha rimpicciolito fino a rendermi “ invisibile ….. “ Cit.Vincenzo Calafiore Se mi cerchi mi troverai nei miei libri che ho vissuto interamente nelle mie notti senza adorno, o in quelle improvvise ondate di quel mare notturno ricamato dalle stelle, in quei fiori selvatici di un campo senza confini. Mi troverai nelle albe e nei tramonti di ogni giorno regalato da Dio; amore io sono quel piccolo dettaglio che nessuno nota. In questa mia solitudine ho imparato a cercare la felicità, la mia felicità, quella che non sta nelle grandi cose, ma nei piccoli gesti di ogni giorno, nelle emozioni ...

