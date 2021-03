Borgo a Mozzano si illumina di giallo per la consapevolezza sull' endometriosi

Advertising

Endometriosi: un problema per milioni di donne. Nella settimana dal 20 al 27 marzo il comune disi è illuminato di giallo per sostenere le donne affette da endometriosi, una malattia legata al ciclo mestruale che colpisce con diversi livelli di gravità tante giovani in età ...... Capannori 18, Lucca 36, Montecarlo 7, Porcari 3, Villa Basilica 2 Valle del Serchio 12 Bagni di Lucca 2,4, Castelnuovo 1, Coreglia 1, Fabbriche di Vergemoli 1, Fosciandora 1, Pieve ...che il prossimo 24-25 aprile proporrà sugli asfalti della PS Cune (che conosciamo grazie alla Coppa Città di Lucca), in zona Borgo a Mozzano, due giorni di test collettivi su un tracciato di 2,2 km."Dopo l’assunzione di 10 figure professionali siamo alla conclusione del concorso in collaborazione col Comune di Borgo a Mozzano" ...