Bce | prospettive ancora incerte per andamento contagi e vaccini

Roma, 25 mar. - (Adnkronos) - "Nonostante le attese di un miglioramento della situazione economica complessiva nel corso del 2021, l'incertezza continua a caratterizzare le prospettive economiche a breve termine, in particolare per quanto riguarda la dinamica della pandemia di coronavirus e la rapidità delle campagne vaccinali". Lo sottolinea la Bce nel Bollettino Economico appena diffuso spiegando come "in tale situazione rimane essenziale preservare condizioni di finanziamento favorevoli nel periodo della pandemia".

