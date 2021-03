Ufficiale anche il OnePlus 9R, ma non arriverà in Italia (Di mercoledì 24 marzo 2021) I OnePlus 9 e 9 Pro, insieme al OnePlus Watch, sono stati presentati ieri 23 marzo (trovate qui tutti i dettagli, compresi quelli relativi a disponibilità e prezzo di vendita), ma ci sarebbe da prendere in considerazione anche il OnePlus 9R, il medio-gamma acquistabile nel mercato indiano. Il dispositivo, purtroppo, non arriverà in Europa, probabilmente per non intralciare le vendite degli smartphone della serie Nord. In ogni caso, è giusto dargli spazio e conoscerlo meglio. Il OnePlus 9R monta un Fluid Display da 6.55 pollici FHD+ a 402ppi e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 870 con modem 5G X55, con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno UFS 3.1. Il telefono gode del supporto dualSIM, e delle connettività 5G SA/NSA, WiFi 6 dual-band, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 24 marzo 2021) I9 e 9 Pro, insieme alWatch, sono stati presentati ieri 23 marzo (trovate qui tutti i dettagli, compresi quelli relativi a disponibilità e prezzo di vendita), ma ci sarebbe da prendere in considerazioneil9R, il medio-gamma acquistabile nel mercato indiano. Il dispositivo, purtroppo, nonin Europa, probabilmente per non intralciare le vendite degli smartphone della serie Nord. In ogni caso, è giusto dargli spazio e conoscerlo meglio. Il9R monta un Fluid Display da 6.55 pollici FHD+ a 402ppi e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 870 con modem 5G X55, con 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno UFS 3.1. Il telefono gode del supporto dualSIM, e delle connettività 5G SA/NSA, WiFi 6 dual-band, ...

Advertising

TV8it : È solo l'inizio ma è ufficiale: dobbiamo mandare in finale anche @lodocomello ?? Il talento è di casa a #IGT, cominc… - borghi_claudio : @b_baolo Risposta ufficiale: perchè in quanto membro di un partito condivido la linea del segretario. Potrei anche… - VanyLabalestra : @Theresa_030 Ma mica si sabota qualcosa mandato l’haschtag ufficiale + quello per Tommaso... anche perché ci stavam… - giuls_rosso : @zorzinelcuore Lo so, ma come me anche altri ho letto che useranno solo quello ufficiale - memedesima7 : @giohabit Eh anche io.. ahahaha comunque ci sta dai, infatti nel sondaggio insieme a quello ufficiale ho messo quel… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale anche Amici 20, dopo il serale arrivano i complimenti e una proposta di collaborazione per un cantante ...dei talenti con l'obiettivo di aiutarli non solo a trovare una propria unicità creativa ma anche a ... Dalla pagina ufficiale Twitter della band sono arrivati i complimenti al cantante campano e persino ...

Grande Fratello Vip, ecco chi sarà la prima concorrente della nuova edizione In attesa dell'annuncio ufficiale della nuova stagione del programma, Paola Caruso fa sapere di ... Al momento non sappiamo chi potrebbe prendere il loro posto, anche se i telespettatori sperano di ...

Torino, anche la Primavera cambia allenatore: è UFFICIALE Calciomercato.com MotoGP. Andrea Dovizioso: “Con Aprilia? Mai dire mai!” Andrea Dovizioso è stato ospite di Sky Sport 24. Non esclude un futuro in Aprilia anche dopo i test, dice che vincere con Aprilia sarebbe wow. Per il mondiale vede tanti pretendenti e favoriti i due p ...

Noemi, malata di Alzheimer, Anche il Tavolo per il Piano Nazionale delle Demenze ... E’ stata la speranza con la quale abbiamo tentato di gestire il durissimo periodo del lockdown ufficiale e le tante chiusure obbligate o auto ...

...dei talenti con l'obiettivo di aiutarli non solo a trovare una propria unicità creativa maa ... Dalla paginaTwitter della band sono arrivati i complimenti al cantante campano e persino ...In attesa dell'annunciodella nuova stagione del programma, Paola Caruso fa sapere di ... Al momento non sappiamo chi potrebbe prendere il loro posto,se i telespettatori sperano di ...Andrea Dovizioso è stato ospite di Sky Sport 24. Non esclude un futuro in Aprilia anche dopo i test, dice che vincere con Aprilia sarebbe wow. Per il mondiale vede tanti pretendenti e favoriti i due p ...Anche il Tavolo per il Piano Nazionale delle Demenze ... E’ stata la speranza con la quale abbiamo tentato di gestire il durissimo periodo del lockdown ufficiale e le tante chiusure obbligate o auto ...