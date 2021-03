Traffico Roma del 24-03-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane valore didecisamente bassi quelli registrati sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e consolari disagi in viale di Tor di Quinto dove ci sono code tra ponte Milvio e Corso Francia la causa una riduzione di carreggiata la polizia locale Ci segnala Un incidente alla rustica in via Achille vertunni ripercussioni anche sulle strade adiacenti ricordiamo i lavori in via di Torrevecchia la strada è chiusa tra via Cesare Castiglione via Finale Ligure in direzione di via di Boccea e travi a Moneglia via Finale Ligure indirizzo della Trionfale ...