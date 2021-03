(Di mercoledì 24 marzo 2021) Sembrava che per lui la stagione potesse addirittura non cominciare, dopo che la positività al Covid riscontrata un paio di settimane fa lo aveva già costretto a saltare la tre giorni di test di ...

Advertising

zazoomblog : Suzuki torna negativo e vola in Qatar: può essere al via del GP - #Suzuki #torna #negativo #Qatar: -

Ultime Notizie dalla rete : Suzuki torna

La Gazzetta dello Sport

'Mi sento in colpa' aveva detto Tatsuki, il pilota giapponese del team Sic58 di Paolo Simoncelli.Ma se Marc Marquezquello di prima dell'incidente, e credo che così sarà, rivedremo in pista ...quest'anno non potrà contare sull'effetto sorpresa, e vedo bene Aprilia , che può puntare a ...Il pilota giapponese del team di Paolo Simoncelli era risultato positivo al Covid due settimane fa: l’ultimo tampone ha dato esito ok e Tatsuki Suzuki è partito per Losail dove dovrà fare un altro tes ...MotoGP anno uno. Il motomondiale riparte dal Qatar questo fine settimana. Si ricomincia, dopo aver assistito alla disperazione pandemica di un 2020 iniziato tra mille dubbi e incognite, avvolto da un.