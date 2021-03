RedHill Biopharma annuncia l' uso compassionevole di opaganib sui primi pazienti affetti da COVID-19 in Svizzera

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 marzo 2021) TEL AVIV, Israele e RALEIGH, N.C., 24 marzo 2021 /PRNewswire/Ltd. (Nasdaq: RDHL) ("" o la "Società"), azienda biofarmaceutica specializzata, hato oggi di aver dato seguito alla richiesta di fornire il trattamento ambulatoriale a base di1, in via eccezionale per uso, a diversisvizzerida polmonite da-19. Agendo rapidamente per garantire il trasporto di emergenza e la fornitura di farmaci, il trattamento è stato avviato consomministrato per via orale nell'ultima settimana.è un inibitore innovativo, somministrato per via orale, della sfingosina chinasi-2 (SK2) con comprovata attività antinfiammatoria ...