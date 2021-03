OnePlus 9, 9 Pro e Watch, ufficiali due nuovi smartphone e uno smartwatch (Di mercoledì 24 marzo 2021) OnePlus 9 e 9 Pro sono ufficiali assieme al primo wearable del marchio, OnePlus Watch. Dopo l’ultimo semestre in cui l’azienda ha scelto di lanciare “solo” un top di gamma, ecco che si torna in formazione unita annunciando due smartphone di tutto rispetto che alzano ancora una volta l’asticella della qualità. I due smartphone godono di una nuova esperienza fotografica e di nuove tecnologie applicate a display, software, gaming ed autonomia. Ma andiamo per ordine e ora vi spieghiamo di che pasta sono fatti! OnePlus 9 e 9 Pro dispongono di un display AMOLED con una diagonale pari rispettivamente a 6,55 e 6,7 pollici rispettivamente, capaci di garantire un refresh rate fino a 120 Hz. La fotocamera, proprio come il precedente 8T, è integrata nel display in alto a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021)9 e 9 Pro sonoassieme al primo wearable del marchio,. Dopo l’ultimo semestre in cui l’azienda ha scelto di lanciare “solo” un top di gamma, ecco che si torna in formazione unita annunciando duedi tutto rispetto che alzano ancora una volta l’asticella della qualità. I duegodono di una nuova esperienza fotografica e di nuove tecnologie applicate a display, software, gaming ed autonomia. Ma andiamo per ordine e ora vi spieghiamo di che pasta sono fatti!9 e 9 Pro dispongono di un display AMOLED con una diagonale pari rispettivamente a 6,55 e 6,7 pollici rispettivamente, capaci di garantire un refresh rate fino a 120 Hz. La fotocamera, proprio come il precedente 8T, è integrata nel display in alto a ...

fisco24_info : OnePlus 9 e 9 Pro, ottiche professionali e 5G: Assieme ad Hasselblad, storico marchio fotografia - TuttoAndroid : Ecco le cover ufficiali, con il rispettivo prezzo, per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro #oneplus #oneplus9 #oneplus… - dngksmzn : OnePlus 9 Pro vs Samsung S21 Ultra Camera Test Comparison. - infoitscienza : OnePlus 9 Pro maltrattato nei primi test di resistenza: come sarà andata? - AswinJKmr : #Mrwhosetheboss OnePlus 9 Pro vs Samsung S21 Ultra Camera Test Comparison. -