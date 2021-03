Nicola Sturgeon ottiene la fiducia | continua il sogno di una Scozia indipendente

(Di mercoledì 24 marzo 2021): attaccata dai conservatori a causa della sua “male” gestione del caso sessuale in cui era coinvolto Alex Salmond, suo predecessore. Nella giornata di eri ha incassato lae ha dichiara di essere pronta a dare il via alle elezioni locali. Ma vediamo nel dettaglio la situazione. Mozione di sL’ex premier scozzese

lesgeorge15 : @theSNP @NicolaSturgeon Nicola sturgeon aka Pinocchio - LindaNi121202 : @oflynnsocial @boblister_poole Nicola Sturgeon.......Cressida Dick - lesgeorge15 : @ScotlandTonight @jackiebmsp Nicola sturgeon aka Pinocchio - lesgeorge15 : @theSNP @NicolaSturgeon Nicola sturgeon aka Pinocchio - lesgeorge15 : @STVNews Nicola sturgeon aka Pinocchio -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Sturgeon

Il Sole 24 ORE

Londra, 23 mar 17:37 - Non è passata la mozione di sfiducia contro la premier scozzese, proposta oggi dai parlamentari conservatori. Un totale...Messaggi sono stati diffusi anche dal premier Boris Johnson, dal principe Carlo, dal leader dell'opposizione Keir Starmer e dai primi ministri scozzese e gallesee Mark Drakeford. "..."Possa martedì essere un giorno importante di preghiera per chiedere a Dio che finisca la pandemia e che il suo amore e la sua misericordia ci conducano a una vita migliore sia terrena che nell'aldilà ...La premier, accusata di aver sviato il Parlamento sulle accuse di molestie al predecessore Salmond, non dovrà dimettersi ...