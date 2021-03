NASA, la zona di lancio del primo volo di Ingenuity su Marte (Di mercoledì 24 marzo 2021) La NASA ha individuato una posizione su Marte per il primo volo dimostrativo del suo mini elicottero chiamato Ingenuity. Il rotorcraft di quasi due chili si sta preparando a tentare il primo volo su un altro pianeta, dimostrando una nuova capacità che potrebbe sbloccare l’accesso a zone difficili da raggiungere di altri corpi celesti in futuro. Ingenuity è arrivato su Marte a febbraio, aggrappato alla pancia del rover Perseverance, sopravvivendo a un viaggio di sette mesi nello spazio profondo e a un’intensa sessione di atterraggio di sette minuti nell’atmosfera di Marte. A poche ore dall’atterraggio di Perseverance, gli ingegneri hanno iniziato ad analizzare le immagini orbitali per trovare una ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laha individuato una posizione super ildimostrativo del suo mini elicottero chiamato. Il rotorcraft di quasi due chili si sta preparando a tentare ilsu un altro pianeta, dimostrando una nuova capacità che potrebbe sbloccare l’accesso a zone difficili da raggiungere di altri corpi celesti in futuro.è arrivato sua febbraio, aggrappato alla pancia del rover Perseverance, sopravvivendo a un viaggio di sette mesi nello spazio profondo e a un’intensa sessione di atterraggio di sette minuti nell’atmosfera di. A poche ore dall’atterraggio di Perseverance, gli ingegneri hanno iniziato ad analizzare le immagini orbitali per trovare una ...

