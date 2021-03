(Di mercoledì 24 marzo 2021) Oggi sono esattamente 15daha fatto il suo debutto in tv in America e a pensarci mi sento così anziano.ha deciso di celebrare questo importanteversariondo unaal suo alter ego. La popstar di Plastic Hearts (che ha da poco rilasciato il video di Angels Like You) ha ricordato gliche ha trascorso imparruccata, nella serie che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. “Ciao, è passato un po’ di tempo. Quindiciper essere più esatti. Dasono scivolata per la prima volta in quella frangetta bionda nel migliore tentativo di mascherare la mia identità. Poi sono scivolata in un accappatoio ...

Advertising

mesorottaercazz : RT @1307luly: Miley Cyrus che parla con Hannah Montana - StraNotizie : Miley Cyrus scrive una lettera ad Hannah Montana (e lei le risponde): “15 anni da quando tutto ebbe inizio”… - mesorottaercazz : RT @lontanissimo_: Miley Cyrus e Hannah Montana che si rispondono su Twitter - mesorottaercazz : RT @MileyTeamITALY: Il 24 marzo 2006 andava in onda negli USA l’episodio pilota di “Hannah Montana”, l’iconica sitcom che ha lanciato la ca… - _SpaceJay___ : Io a 15 anni che guardavo Hannah Montana anche in lingua originale tipo 6-7 volte al giorno perché avevo una mega c… -

Ultime Notizie dalla rete : Miley Cyrus

MTV.IT

15 anni fa Hannah Montana faceva il suo esordio in tv, catapultando una bimbetta di nomenell'Olimpo Disney. 15 anni dopoha preso carta e penna per scrivere proprio al suo 'alter ego', che lei non ha mai visto del tutto solo e soltanto come tale. 'Sebbene tu sia ...Sono passati esattamente 15 anni oggi da quando Hannah Montana debuttò in tv: era infatti il 24 marzo 2006.- che con il ruolo della protagonista ha iniziato la sua carriera - ha riguardato al quel periodo sul set della serie con nostalgia e gratitudine. Per festeggiare l'anniversario, ha ...Hannah Montana compie 15 anni e Miley Cyrus la festeggia scrivendole una commovente lettera: ecco le parole della cantante su Instagram ...Miley Cyrus l’ha voluto al suo fianco in 'Midnight Sky', è un buon momento per riascoltare gli album del rocker che partendo dal punk ha cercato di dare una scossa al pop. Oltre le smorfie c'è di più ...