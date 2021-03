Meloni al Pd | “Parità non è un segretario che impone donne capigruppo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA – “Sento molto parlare della svolta femminista di Letta perché avrebbe proposto due donne come capogruppo. Io, certo ‘femminismo’ della sinistra proprio non lo capisco. Ma cos’è la parità se non competere ad armi pari per poter eventualmente dimostrare di essere più capaci e meritevoli dei colleghi maschi? Davvero qualcuno pensa che sia parità farsi imporre da un uomo perché donne, e non imporsi sui maschi perché più capaci? Care colleghe del Pd, fate come noi a destra. Misuratevi in campo aperto e dimostrate le vostre capacità. Chiedete che i gruppi votino il nuovo capogruppo e candidatevi, accettando di arrivare solo se i vostri colleghi, liberamente e non per imposizione del segretario del partito, vi votano”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.