Lazio, Lotito e il rinnovo di Inzaghi: «Nulla da dire» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Claudio Lotito ha parlato del rinnovo di Simone Inzaghi rispondendo anche alle dichiarazioni del padre dell’allenatore Il rinnovo di Simone Inzaghi è senza alcun dubbio l’argomento caldo di questi giorni. A tenere banco le parole di ieri di papà Giancarlo. Ed ecco che, contattato da Radio Kiss Kiss Napoli, a intervenire sulla questione è stato il patron della Lazio Claudio Lotito. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 Il numero uno del club biancoceleste però non ha voluto commentare queste dichiarazioni : «Le dichiarazioni del papà di Inzaghi? Io non entro in dinamiche mediatiche e non ho Nulla da rispondergli. Il rinnovo di Inzaghi? ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Claudioha parlato deldi Simonerispondendo anche alle dichiarazioni del padre dell’allenatore Ildi Simoneè senza alcun dubbio l’argomento caldo di questi giorni. A tenere banco le parole di ieri di papà Giancarlo. Ed ecco che, contattato da Radio Kiss Kiss Napoli, a intervenire sulla questione è stato il patron dellaClaudio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Il numero uno del club biancoceleste però non ha voluto commentare queste dichiarazioni : «Le dichiarazioni del papà di? Io non entro in dinamiche mediatiche e non hoda rispondergli. Ildi? ...

Advertising

LazioChannel : #Lazio - Rinnovo #Inzaghi , parla(?) #Lotito #24Marzo - Max_883 : #Inzaghi è un valore aggiunto di questa Lazio? SI La Lazio continuerà a giocare senza Inzaghi? SI La Lazio perdereb… - SabrinSabry : Forza Lazio! Inzaghi non Inzaghi, Tare non Tare, Lotito non Lotito... Forza Lazio punto. - _RobertoErre : @OLandsknecht @gegedigennaro @FBiasin Lotito, giustamente, faceva gli interessi della Lazio, che era tenersi il cal… - laziolibera : Rinnovo Inzaghi, Lotito criptico: “No comment” -