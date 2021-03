La ricetta della sogliola alla mediterranea di Mattia e Mauro Improta (Di mercoledì 24 marzo 2021) La ricetta della sogliola alla mediterranea è di Mattia e Mauro Improta è il secondo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 marzo 2021. Una ricetta originale e golosa a base di pesce, con la sogliola e l’indivia, patate, fagiolini e pomodorini ma tutta la preparazione è da seguire. La sogliola è molto digeribile ed è perfetta per tutti. Antonella Clerici ricorda che la mamma comprava sempre la sogliola per lei e la sorella mentre per lei e il papà comprava il baccalà che costava meno. Ricordi e ricette nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e questa ricetta di Mauro Importa della sogliola alla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 marzo 2021) Laè diè il secondo piatto E’ sempre mezzogiorno di oggi 24 marzo 2021. Unaoriginale e golosa a base di pesce, con lae l’indivia, patate, fagiolini e pomodorini ma tutta la preparazione è da seguire. Laè molto digeribile ed è perfetta per tutti. Antonella Clerici ricorda che la mamma comprava sempre laper lei e la sorella mentre per lei e il papà comprava il baccalà che costava meno. Ricordi e ricette nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e questadiImporta...

Advertising

Daniele57754302 : @MezzogiornoRai1 Bravissimi Improta ???? ottima ricetta della Sogliola. - RT88priv : @aboutlocs Meraviglia ???? me la passi, per favore, la ricetta della base morbida? Che io con la frolla ci vado d'acc… - mortgrisee : primo assaggio della salsiccia chiamata Pene ... Un gusto misto a morte e carne .. Vi lascio la ricetta + tardi car… - lulucastadiva : @R4geunseen Si può si può Non ti far condizionare dai nazisti della cucina ?? - fuudly : La #ricetta della settimana è di @sul_luna complimenti! ?? -