La crisi morde anche in Vaticano, Bergoglio taglia gli stipendi a cardinali e religiosi (Di mercoledì 24 marzo 2021) Città del Vaticano, 24 mar – La crisi economica emersa in seno alla pandemia si fa sentire anche in Vaticano: di qui la decisione di Bergoglio di contenere le spese per il personale della Santa Sede tagliando gli stipendi ai religiosi. Dal governatorato del Vaticano ad altri enti, al grido di «pagare meno, pagare tutti» scatta la sfoltita alle retribuzioni «con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro». Le riduzioni interesseranno i cardinali per il 10% delle retribuzioni mensili e, a scendere, gli altri superiori e ecclesiastici. Stop anche agli scatti di anzianità per queste figure apicali. «Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Città del, 24 mar – Laeconomica emersa in seno alla pandemia si fa sentirein: di qui la decisione didi contenere le spese per il personale della Santa Sedendo gliai. Dal governatorato delad altri enti, al grido di «pagare meno, pagare tutti» scatta la sfoltita alle retribuzioni «con la finalità di salvaguardare gli attuali posti di lavoro». Le riduzioni interesseranno iper il 10% delle retribuzioni mensili e, a scendere, gli altri superiori e ecclesiastici. Stopagli scatti di anzianità per queste figure apicali. «Un futuro sostenibile economicamente richiede oggi, fra altre decisioni, di adottare ...

