La Cassazione conferma la condanna a 12 anni di Luca Traini (Di mercoledì 24 marzo 2021) MACERATA - E' arrivato il verdetto con la Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini, il 31enne che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 24 marzo 2021) MACERATA - E' arrivato il verdetto con la Corte diche hato laa 12di reclusione per, il 31enne che a Macerata il 3 febbraio 2018 sparò contro diversi ...

Advertising

fefebaraonda : RT @ppiersante: +++Ultima Ora+++ 'La Cassazione conferma 12 anni di condanna per Luca Traini per la tentata strage di Macerata'. Avvisatemi… - matteomalaspina : La Cassazione conferma: 12 anni a Traini per tentata strage: il 3 febbraio 2018 aveva sparato a 6 migranti, ferendo… - SkyTG24 : Luca Traini, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni per tentata strage - AntonioBonaser2 : RT @ppiersante: +++Ultima Ora+++ 'La Cassazione conferma 12 anni di condanna per Luca Traini per la tentata strage di Macerata'. Avvisatemi… - fisco24_info : Strage Macerata: Cassazione condanna Traini a 12 anni: Chiesta la conferma 12 anni carcere. Difesa, non vi fu odio… -