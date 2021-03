Juventus, Nedved scopre le carte: “Pirlo resta al 100%, CR7 non si tocca. Dybala, Allegri e Conte…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) "Pirlo è e sarà l’allenatore della Juventus, al 100%".Parola di Pavel Nedved. Diversi sono i temi trattati dal vicepresidente della Juventus, intervistato ai microfoni di Dazn: dal futuro della panchina bianconera e di Andrea Pirlo, alle prestazioni offerte fin qui da Cristiano Ronaldo. Ma non solo... "Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Abbiamo un allenatore nuovo con a disposizione una rosa molto ringiovanita. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore, anche perchè 'grandissimo' lo diventi dopo dieci, quindici, venti anni di lavoro in cui tutti ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 24 marzo 2021) "è e sarà l’allenatore della, al".Parola di Pavel. Diversi sono i temi trattati dal vicepresidente della, intervistato ai microfoni di Dazn: dal futuro della panchina bianconera e di Andrea, alle pzioni offerte fin qui da Cristiano Ronaldo. Ma non solo... "Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più ma non ci siamo riusciti, le difficoltà erano previste. Abbiamo un allenatore nuovo con a disposizione una rosa molto ringiovanita. Siamo molto tranquilli, sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore, anche perchè 'grandissimo' lo diventi dopo dieci, quindici, venti anni di lavoro in cui tutti ...

