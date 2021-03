Israele ancora senza una maggioranza. Netanyahu: 'Io premier o nuove elezioni' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo il quarto voto in due anni, la lista del premier uscente è in vantaggio ma per formare il governo dovrà allargare la maggioranza anche ad altri partiti della destra ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo il quarto voto in due anni, la lista deluscente è in vantaggio ma per formare il governo dovrà allargare laanche ad altri partiti della destra ...

Ultime Notizie dalla rete : Israele ancora Se non scende in campo l'esercito i vaccini restano solo un'illusione In Israele ti iniettano il siero anche mentre ti trovi un pub a bere una birra. In Inghilterra ... In Italia un esercito di ultra ottantenni ancora attende, smarrito, di ricevere la fatidica chiamata. ...

Israele ancora senza una maggioranza. Netanyahu: 'Io premier o nuove elezioni' Dopo il quarto voto in due anni, la lista del premier uscente è in vantaggio ma per formare il governo dovrà allargare la maggioranza anche ad altri partiti della destra ...

