Isola 2021 | chi è Miriam Galanti | fidanzata di Gilles Rocca

Chi è Miriam Galanti, la fidanzata del naufrago de L'Isola dei famosi Gilles Rocca. Lavoro, curiosità e vita privata dell'attrice Un fidanzamento lungo 12 anni tra Miriam Galanti e Gilles Rocca, che in ogni collegamento dall'Honduras – dove è naufrago dell'Isola dei Famosi 2021– non perde l'occasione di dirle quanto gli manca e quanto la ami. Lei è una noto personaggio del mondo dello spettacolo. Attrice e conduttrice, nata a Mantova nel 1989, Miriam ha studiato recitazione e si è diplomata nel 2015 presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha debuttato con un piccolo ruolo nel 2009 nella serie Don Matteo. E ancora, nelle fiction Che Dio ci aiuti e ...

