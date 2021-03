I numeri in chiaro, Maga: «La scuola? Capisco le difficoltà della Dad ma non la riaprirei» – Il video (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Adesso possiamo entrare in una fase in cui potremmo vedere una diminuzione progressiva dei contagi. I decessi, invece, rimarranno ancora alti perché stiamo pagando il conto dei contagi che si sono accumulati nelle 3 settimane precedenti. Fino a quando non ridurremmo la quota delle persone contagiate non potremmo vedere una flessione importante. È possibile, poi, che nel giro di un mese l’effetto della vaccinazione sulle persone fragili possa avere un impatto positivo contenendo ricoveri e decessi. Una situazione di apparente stabilità. L’epidemia del Coronavirus è stabile». A parlare a Open è Giovanni Maga, direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia. Le falle della campagna vaccinale Sulla campagna vaccinale bisogna continuare a seguire delle graduatorie in base ai fattori di rischio: «Se si ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 marzo 2021) «Adesso possiamo entrare in una fase in cui potremmo vedere una diminuzione progressiva dei contagi. I decessi, invece, rimarranno ancora alti perché stiamo pagando il conto dei contagi che si sono accumulati nelle 3 settimane precedenti. Fino a quando non ridurremmo la quota delle persone contagiate non potremmo vedere una flessione importante. È possibile, poi, che nel giro di un mese l’effettovaccinazione sulle persone fragili possa avere un impatto positivo contenendo ricoveri e decessi. Una situazione di apparente stabilità. L’epidemia del Coronavirus è stabile». A parlare a Open è Giovanni, direttore del laboratorio dell’istituto di Genetica Molecolare del Cnr di Pavia. Le fallecampagna vaccinale Sulla campagna vaccinale bisogna continuare a seguire delle graduatorie in base ai fattori di rischio: «Se si ...

