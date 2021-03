E se avessimo sbagliato tutto? ?L'errore su chi vaccinare prima (Di mercoledì 24 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo La letalità si alza dai 60 anni in sù. Ma tra i 60 e i 79 anni il numero minore di vaccinazioni. Il caso Astrazeneca e le scelte da rivedere L’errore più grave è stato quello di farsi guidare dall’emotività. L’altro il lasciare che le decisioni venissero prese con troppa fantasia delle Regioni. Infine in mezzo ci si è messa pure la questione Astrazeneca, che fino all’8 marzo non poteva essere somministrato oltre i 65 anni. La campagna vaccinale contro il coronavirus, prima impostata da Domenico Arcuri e poi riscritta dal generale Figliuolo, ha lasciato strascichi di polemiche. Non tanto, o non solo, per i casi plateali come l’immunizzazione del maestrino panchinaro Andrea Scanzi. Ma anche per quel dato che appare tanto incredibile quanto assurdo: in Italia sono più i 50enni vaccinati dei 70enni, nonostante l’età ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Giuseppe De Lorenzo La letalità si alza dai 60 anni in sù. Ma tra i 60 e i 79 anni il numero minore di vaccinazioni. Il caso Astrazeneca e le scelte da rivedere L’più grave è stato quello di farsi guidare dall’emotività. L’altro il lasciare che le decisioni venissero prese con troppa fantasia delle Regioni. Infine in mezzo ci si è messa pure la questione Astrazeneca, che fino all’8 marzo non poteva essere somministrato oltre i 65 anni. La campagna vaccinale contro il coronavirus,impostata da Domenico Arcuri e poi riscritta dal generale Figliuolo, ha lasciato strascichi di polemiche. Non tanto, o non solo, per i casi plateali come l’immunizzazione del maestrino panchinaro Andrea Scanzi. Ma anche per quel dato che appare tanto incredibile quanto assurdo: in Italia sono più i 50enni vaccinati dei 70enni, nonostante l’età ...

Advertising

clownsinasce : @twoxghovts Twitter ti sei sbagliato Lei è uan dea credevo l’avessimo constatato ormai - guich76 : @Dino7618 @scaribel @Skysurfer72 Io la penso come te ovviamente. Ma dico che se noi quest'anno avessimo avuto… - Ted0foro : @Marco_Bello1 Aldilà dell'ironia, io penso che il problema sia nato bloccando singoli lotti senza un vero motivo. Q… - gloriaparveth : @squopellediluna *frati neri. Se non avessimo sbagliato autobus non ci saremmo mai arrivati - FrancoVox1 : @calciomercatoit Lo stimo. Ma il suo gioco che nelle manovre parte sempre dalla difesa ove rischia errore umano del… -