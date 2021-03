Diritti TV, Cairo vira su DAZN: “Serve una posizione netta. E ci sono garanzie” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il mio appoggio a DAZN poggia su tre motivi. sono state presentate tutte le garanzie tecnologiche necessarie sulla copertura del territorio; la proposta è più vantaggiosa economicamente rispetto a quella avanzata da Sky; un terzo motivo è quello dei tempi: con l’approssimarsi della scadenza delle offerte, mi sembrava corretto assumere una posizione netta”. Queste le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo al Corriere della Sera per spiegare la sua presa di posizione a favore di DAZN, in grande vantaggio su Sky, per l’assegnazione dei Diritti tv. Nonostante la fumata nera, il fronte pro-DAZN conta un nuovo grande sostenitore. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Il mio appoggio apoggia su tre motivi.state presentate tutte letecnologiche necessarie sulla copertura del territorio; la proposta è più vantaggiosa economicamente rispetto a quella avanzata da Sky; un terzo motivo è quello dei tempi: con l’approssimarsi della scadenza delle offerte, mi sembrava corretto assumere una”. Queste le dichiarazioni del presidente Urbanoal Corriere della Sera per spiegare la sua presa dia favore di, in grande vantaggio su Sky, per l’assegnazione deitv. Nonostante la fumata nera, il fronte pro-conta un nuovo grande sostenitore. SportFace.

