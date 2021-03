Covid | Merkel revoca lockdown in Germania | “Errore mio | chiedo scusa”

(Di mercoledì 24 marzo 2021), dopo aver annunciato untotale per il periodo di Pasqua, la cancelliera Angelaè tornata sui propri passi Solamente due giorni fa, la cancelliera Angelaaveva annunciato unrafforzato in. Previsto tra l’1 e il 5 aprile, comprendeva la chiusura – tra le altre attività – anche dei supermercati L'articolo proviene da Inews.it.

Ad annunciarlo è stata Angelasubito dopo la videoconferenza con i ministri - presidenti dei ... Il percorso è difficile, segnato da successi ed errori, tuttavia il- 19 perderà lentamente, ...Angelaha quindi confermato di voler revocare la decisione di giorni di pausa (cosiddetti 'Ruhetage') previsti oltre i festivi ordinari a cavallo di Pasqua: "Non andranno in vigore", ha ...Berlino (Germania), 24 mar. (LaPresse/AP) - La cancelliere Angela Merkel ha confermato la marcia indietro della Germania sul lockdown rigido a Pasqua. La ...Angela Merkel ha deciso di annullare l'inasprimento delle restrizioni anti-Covid previsto per la Pasqua dopo le numerose critiche. La cancelliera tedesca, oggi a una riunione con i leader federali e ...