Covid: Draghi, 'lotti vaccini da Anagni diretti in Belgio, sorveglianza continua' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Sabato sera ricevo una telefonata della presidente della Commissione Ue su alcuni lotti che non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento di Anagni" dove "si infiala" il vaccino Astrazeneca. "Mi si suggeriva un'ispezione. La sera stessa ho chiamato il ministro Speranza, da cui dipendono i Nas, e i Nas sono andati immediatamente e la mattina successiva, dopo aver lavorato tutta la notte, hanno identificato dei lotti in eccesso che a quel punto sono stati bloccati. Due oggi sono stati spediti in Belgio, dove c'è la casa madre. Ma sono lì, da lì dove andranno non so, ma intanto la sorveglianza continua per i lotti rimanenti". Lo dice il premier Mario Draghi intervenendo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Sabato sera ricevo una telefonata della presidente della Commissione Ue su alcuniche non tornavano nei conti della Commissione e che sarebbero stati giacenti presso lo stabilimento di" dove "si infiala" il vaccino Astrazeneca. "Mi si suggeriva un'ispezione. La sera stessa ho chiamato il ministro Speranza, da cui dipendono i Nas, e i Nas sono andati immediatamente e la mattina successiva, dopo aver lavorato tutta la notte, hanno identificato deiin eccesso che a quel punto sono stati bloccati. Due oggi sono stati spediti in, dove c'è la casa madre. Ma sono lì, da lì dove andranno non so, ma intanto laper irimanenti". Lo dice il premier Mariointervenendo in ...

Advertising

giorgio_gori : Trovo sbagliato e grave che alla vaccinazione degli #anziani si siano anteposte le più svariate categorie. L’87% de… - TgLa7 : #Covid: riunione Draghi con Speranza,Locatelli e Brusaferro - SkyTG24 : A dirlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, nelle comunicazioni al #Senato in vista del Consiglio Ue del 25… - LuceAlgida : @valeria_frezza Non è così, ora come ora vaccinano più i 20/30 che i 70/80 e i fragili. Draghi ha detto che è una v… - FrancoDalMas8 : #campagnavaccinale, severo richiamo di #Draghi alle regioni e stigmatizzazione comportamenti di cui hanno beneficia… -