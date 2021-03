Berruto candidato sindaco di Torino: un’idea che piace a Letta (e non solo) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dalla nuova segreteria del Partito Democratico a candidato sindaco di Torino. Il passo potrebbe essere più breve di quanto si pensi per l’ex commissario tecnico di pallavolo Mauro Berruto. Secondo i soliti beninformati sarebbe il suo il nome gradito al neo segretario nazionale Pd Enrico Letta per uscire dallo stallo in cui si trova il centrosinistra torinese. Indipendente, ma non così tanto da non diventare responsabile per lo Sport dei Dem. A Roma Berruto ha già raccolto consensi. A Torino pure e da tempo. L’ex sindaco Valentino Castellani era rimasto incantato dal ct-scrittore-filosofo al punto che durante le dirette organizzate da ‘Spazio Aperto‘ lo scorso lockdown non si è fatto problemi a dire che Berruto era la persona giusta ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dalla nuova segreteria del Partito Democratico adi. Il passo potrebbe essere più breve di quanto si pensi per l’ex commissario tecnico di pallavolo Mauro. Secondo i soliti beninformati sarebbe il suo il nome gradito al neo segretario nazionale Pd Enricoper uscire dallo stallo in cui si trova il centrosinistra torinese. Indipendente, ma non così tanto da non diventare responsabile per lo Sport dei Dem. A Romaha già raccolto consensi. Apure e da tempo. L’exValentino Castellani era rimasto incantato dal ct-scrittore-filosofo al punto che durante le dirette organizzate da ‘Spazio Aperto‘ lo scorso lockdown non si è fatto problemi a dire cheera la persona giusta ...

Ultime Notizie dalla rete : Berruto candidato Franceschini finito nell'ombra dopo la nomina di Letta ...Ghizzoni) e varie new entry come l'ex Ct della Nazionale italiana di Pallavolo Mauro Berruto. Tra i ... Mario Draghi sarebbe il candidato naturale per la Presidenza della Repubblica, prima al Governo, ...

Segreteria del Pd modello Cencelli, da Letta un film già visto. Enrico accontenta tutte le correnti Dem e pure le quote rosa ...e Pmi mentre l'ex Commissario tecnico della Nazionale maschile italiana di Pallavolo Mauro Berruto ... in campo già da ottobre come candidato a sindaco nella Capitale anche se, da quanto trapela, i due ...

