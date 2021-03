Berlusconi, è appena arrivata la brutta notizia dall’ospedale (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'avvocato Cecconi: «La sua presenza in ospedale non è un pit-stop di dieci minuti». E' appena arrivata la brutta notizia su Berlusconi direttamente da dentro l'ospedale. «La situazione sanitaria del Presidente Berlusconi è seria. Le polemiche su impedimenti ad intermittenza sono inutili perché le sue condizioni sono serie. Il ricovero non è un pit-stop di 10 minuti». Così l'avvocato Federico Cecconi a margine dell'udienza del processo Ruby Ter a Milano sull'ennesima assenza in aula del presidente Berlusconi. «La sua presenza sarebbe di aiuto alla difesa, conclude Cecconi, nonostante questo non abbiamo avanzato istanza di legittimo impedimento». Silvio Berlusconi "per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato", ha spiegato il ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 marzo 2021) L'avvocato Cecconi: «La sua presenza in ospedale non è un pit-stop di dieci minuti». E'lasudirettamente da dentro l'ospedale. «La situazione sanitaria del Presidenteè seria. Le polemiche su impedimenti ad intermittenza sono inutili perché le sue condizioni sono serie. Il ricovero non è un pit-stop di 10 minuti». Così l'avvocato Federico Cecconi a margine dell'udienza del processo Ruby Ter a Milano sull'ennesima assenza in aula del presidente. «La sua presenza sarebbe di aiuto alla difesa, conclude Cecconi, nonostante questo non abbiamo avanzato istanza di legittimo impedimento». Silvio"per problematiche di salute è da lunedì mattina ospedalizzato", ha spiegato il ...

