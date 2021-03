Wall Street in leggero ribasso. Titoli tech e utilities positivi (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,30% sul Dow Jones, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.936 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,16%); in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,23%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+1,57%), beni di consumo per l’ufficio (+0,76%) e telecomunicazioni (+0,53%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-1,42%), beni industriali (-1,15%) e finanziario (-0,58%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Procter & Gamble (+2,14%), Microsoft (+1,73%), Coca Cola (+1,23%) e Wal-Mart (+1,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su DOW, che ottiene -3,50%. Tonfo di Boeing, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,30% sul Dow Jones, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.936 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,16%); in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,23%). Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,57%), beni di consumo per l’ufficio (+0,76%) e telecomunicazioni (+0,53%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materiali (-1,42%), beni industriali (-1,15%) e finanziario (-0,58%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Procter & Gamble (+2,14%), Microsoft (+1,73%), Coca Cola (+1,23%) e Wal-Mart (+1,19%). Le peggiori performance, invece, si registrano su DOW, che ottiene -3,50%. Tonfo di Boeing, ...

