Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2021 ore 19 | 15

(Di martedì 23 marzo 2021)23 MARZOORE 19.05 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ERICA TERENZI NELLA NOTTE TRA IL 24 E IL 25 MARZO, DALLE 23 ALLE 5, SULLA DIRAMAZIONENORD CHIUSO IL TRATTO SETTEBAGNI-GRA PER LAVORI DI RISANAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA, DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA A SETTEBAGNI, DI PERCORRERE LA SALARIA IN DIREZIONEE SEGUIRE LE INDICAZIONI PER IL GRA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA LA CIRCONE SARA’ INTERROTTA FINO AL 9 MAGGIO ,SOLO NEL FINE SETTIMANA AL FINE DI LASCIAR SPAZIO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI, DUNQUE, BUS AL POSTO DEI TRENI PER L’INTERA GIORNATA,PROSSIMA INTERRUZIONE ...