Switch e la piaga Joy-Con Drift | Nintendo avrebbe brevettato dei nuovi controller

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 marzo 2021) Il Joy-Conè probabilmente il più grave problema di. Un problema che, come forse saprete, si manifesta quando gli stick analogici suidella console reagiscono anche quando non vengono toccati. Del noto problema ne abbiamo parlato a più riprese e, all'inizio di quest'anno, è partita una nuova class-action legata al Joy-Con. Tuttavia, sembra chesi stia preparando a una soluzione definitiva. Stando a quanto condiviso da Mike Perez del canaleAcademy, la grande Ndepositato il 2 marzo un brevetto per deiche monterebbero un analogico diverso rispetto a quello che conosciamo. Leggi altro...