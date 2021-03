Sky Inter, dall’ATS il via libera anche a Barella, Bastoni e Sensi: serve il tampone negativo e poi possono raggiungere Mancini (Di martedì 23 marzo 2021) L’ATS da il via libera anche agli azzurri dell’Inter Dopo il via libera per i Nazionali stranieri, oggi l’ATS ha dato il via libera anche a Barella, Sensi e Bastoni che potranno raggiungere così il ritiro della Nazionale italiana. A riferirlo è Sky Sport. Prima di raggiungere il ritiro dell’Italia, i tre dovranno sottoporsi a tampone e con esito negativo potranno muoversi liberamente. Con loro si sposterà anche Lele Oriali. (fonte: Sky Sport) L'articolo <em>Sky</em> Inter, dall’ATS il via libera anche a Barella, ... Leggi su intermagazine (Di martedì 23 marzo 2021) L’ATS da il viaagli azzurri dell’Dopo il viaper i Nazionali stranieri, oggi l’ATS ha dato il viache potrannocosì il ritiro della Nazionale italiana. A riferirlo è Sky Sport. Prima diil ritiro dell’Italia, i tre dovranno sottoporsi ae con esitopotranno muoversimente. Con loro si sposteràLele Oriali. (fonte: Sky Sport) L'articolo Sky il via, ...

Advertising

SkySport : Inter, Barella, Bastoni e Sensi in Nazionale con tampone negativo - SkySport : De Vrij e Vecino positivi, rinviata Inter-Sassuolo - infoitsport : Sky – Nazionale, ok dell’ATS per gli italiani dell’Inter: da Mancini con tampone negativo - LukeRedblack : RT @SkySport: Inter, Barella, Bastoni e Sensi in Nazionale con tampone negativo - SkySport : Inter, Barella, Bastoni e Sensi in Nazionale con tampone negativo -