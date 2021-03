**Pd: Letta, 'determinato su circoli, a nostri militanti fatte troppe…'** (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

Giorgiolaporta : Invece di fare la pagliacciata di sostituire #Marcucci e #DelRio per far vedere che le #donne sono fondamentali nel… - davidallegranti : Letta non sapeva come fare per congedare solo Marcucci capogruppo del Pd al Senato, quindi ha detto: mettiamo due d… - fattoquotidiano : Tensione nel Pd sui capigruppo in Parlamento: Base riformista “conferma la fiducia” a Marcucci, Letta vuole due don… - ve10ve : RT @lucatelese: Se #Marcucci non è d’accordo con le idee di Enrico Letta non aveva che da votargli contro. Se ha votato a suo favore, e non… - polato_maurizio : RT @BenedettaFrucci: Letta domani vedrà Conte. Con buona pace di chi lo incensava. Come scrissi fin dall’inizio, la linea è quella di Zinga… -