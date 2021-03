Oxyclean Classic Brugge-De Panne 2021 | si apre la stagione delle Classiche del Nord Nizzolo e Colbrelli ci provano

(Di martedì 23 marzo 2021) Sifinalmente unaparti più belle dell’anno per il ciclismo su strada: lahe del. Il consueto antipasto arriva con l’-De. Una corsa che con il passarestagioni si è trasformata: il formato della Tre Giorni è ormai tramontato, diventata una gara di un giorno che di solito premia i velocisti. PERCORSO 203,9 chilometri daa De, praticamente tutti pianeggianti. A preoccupare però sono le condizioni meteo, come di consueto a queste latitudini. Il vento può creare grandissimi gratticapi, come successo nella passata, con il plotone distrutto. FAVORITI Velocisti che ...

La Vini Zabù si rituffa nel World Tour dopo aver ricevuto la Wild Card per due corse di grande prestigio internazionale alle quali la squadra di Angelo Citracca farà ritorno dopo qualche anno di assen ...Le gare in questione sono Oxyclean Classic Brugge – De Panne ed E3 SaxoBank Classic, in programma rispettivamente mercoledì 24 e venerdì 26 marzo "Sappiamo che sarà difficile ottenere risultati ...