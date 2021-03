Nuovi dubbi su Astrazeneca | gli Usa | «Dati obsoleti» E l’Europa | «Una vergogna»

(Di martedì 23 marzo 2021) Gli Usa contestano gli ultimisui test del vaccino. Il National Institute of Allergy and Infectious Diseases (Niaid) afferma chepotrebbe aver «incluso informazioni obsolete» nei risultati della sperimentazione clinica del vaccino anti-Covid negli Stati Uniti, che potrebbero aver fornito «una visione incompleta deidi efficacia». È quanto si legge in una dichiarazione dell’agenzia Usa, diffusa dopo che la società farmaceutica anglosvedese ha pubblicato lo studio relativo alla fase tre della sperimentazione in America, che mostra una efficacia del 79% nella prevenzione dei casi asintomatici e del 100% nella prevenzione della malattia grave e del ricovero ospedaliero. Il Niaid è la principale agenzia statunitense sulle malattie infettive guidata da Anthony Fauci. Dagli Usa preoccupazione ...

Advertising

repubblica : ?? Vaccino di AstraZeneca, nuovi dubbi dagli Stati Uniti: 'Forniti dati obsoleti' - italianfirst2 : AstraZeneca, nuovi dubbi Usa: «Forniti dati obsoleti». Ue: situazione consegne è una vergogna - Il… - italianfirst2 : Vaccino AstraZeneca, nuovi dubbi dagli Usa: 'Dati obsoleti'. L'Europa: 'Scandaloso, consegnata una fiala su 4” ?? ?… - 10Babi10 : RT @carlopaolofesta: E’ durata lo spazio di una notte, la buona notizia dei dati americani del vaccino di AstraZeneca. Vaccino di AstraZene… - italianfirst2 : Vaccino AstraZeneca, nuovi dubbi dagli Usa: 'Dati obsoleti'. L'Europa: 'Scandaloso, consegnata una fiala su 4” ?? SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi dubbi

...stesso Anthony Fauci " un'analisi approfondita e specifica non avrebbe finora fatto emergere... Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia dicasi, morti, ...La Squadra mobile di Pisa diretta da Fabrizio Valerio Nocita adesso ha pochi: ad uccidere ... Non sono esclusisviluppi ed eventuali altri complici.La Williams ha annunciato stamattina Francois-Xavier Demaison come nuovo direttore tecnico del team di Grove. Demaison assumerà la responsabilità generale del funzionamento tecnico della Williams, com ...Michael Keaton, intervistato da Deadline, esprime forti dubbi sul suo ritorno come Batman in The Flash, nuovo film DC diretto da Andy Muschietti in uscita nel 2022.