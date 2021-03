La storia del botox (e tante curiosità sulla tossina botulinica) (Di martedì 23 marzo 2021) Cosa lifta le rughe, cosa le cancella, le elimina, distende i tratti, congela i muscoli mandando indietro le lancette del tempo? Nella mente di tutte si palesa una sola parola, cinque lettere: botox. Amato da molte celeb e comuni mortali ma anche criticato, non compreso, in realtà è relativamente sicuro, con pochi effetti negativi. Abbiamo provato a smantellare i pregiudizi e i cosiddetti “falsi miti” che circondano il mondo della medicina estetica e che potrebbero portare a scelte sbagliate. E pensare che tutto ha avuto inizio con una salsiccia… Leggi su vanityfair (Di martedì 23 marzo 2021) Cosa lifta le rughe, cosa le cancella, le elimina, distende i tratti, congela i muscoli mandando indietro le lancette del tempo? Nella mente di tutte si palesa una sola parola, cinque lettere: botox. Amato da molte celeb e comuni mortali ma anche criticato, non compreso, in realtà è relativamente sicuro, con pochi effetti negativi. Abbiamo provato a smantellare i pregiudizi e i cosiddetti “falsi miti” che circondano il mondo della medicina estetica e che potrebbero portare a scelte sbagliate. E pensare che tutto ha avuto inizio con una salsiccia…

