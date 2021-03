La Lega si fa ancora riconoscere: a Codogno convocati 100 anziani per i vaccini ma l'hub era chiuso (Di martedì 23 marzo 2021) La Lombardia a guida Lega si fa riconoscere: caos a Codogno, comune nel Lodigiano simbolo della pandemia, dove a causa di un errore circa cento anziani over 80 sono stati convocati per la prima dose ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) La Lombardia a guidasi fa: caos a, comune nel Lodigiano simbolo della pandemia, dove a causa di un errore circa centoover 80 sono statiper la prima dose ...

