Incendio boschivo colposo: nei guai un 60enne Irpino (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontaguto (Av) – Incendio boschivo colposo: è questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 60enne, denunciato dai Carabinieri della Stazione Forestale di Ariano Irpino. I militari accertavano che il predetto, nel bruciare dei rifiuti vegetali derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo ubicato in agro di Montaguto, perdeva il controllo delle fiamme, causando così un Incendio che si propagava anche nell’adiacente bosco di proprietà comunale. Le fiamme interessavano un’area di circa 2mila metri quadrati, costituita principalmente da fogliame. I Carabinieri della locale Stazione Forestale, alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, hanno quindi deferito il presunto responsabile in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontaguto (Av) –: è questa l’accusa di cui dovrà rispondere un, denunciato dai Carabinieri della Stazione Forestale di Ariano. I militari accertavano che il predetto, nel bruciare dei rifiuti vegetali derivanti dalla pulizia di un fondo agricolo ubicato in agro di Montaguto, perdeva il controllo delle fiamme, causando così unche si propagava anche nell’adiacente bosco di proprietà comunale. Le fiamme interessavano un’area di circa 2mila metri quadrati, costituita principalmente da fogliame. I Carabinieri della locale Stazione Forestale, alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti, hanno quindi deferito il presunto responsabile in stato di libertà alla Procura della Repubblica di ...

Advertising

emergenzavvf : Dalle prime luci dell'alba #vigilidelfuoco impegnati sul Monte Guardiabella (IM) per un #incendio di bosco e vegeta… - emergenzavvf : 'Ottimo due-sei'. Così il direttore delle operazioni di spegnimento dei #vigilidelfuoco comunica al pilota del Cana… - emergenzavvf : #Incendio boschivo Caselette (TO), dal pomeriggio di ieri e per l’intera notte #vigilidelfuoco al lavoro per domare… - puntomagazine : Incendio Boschivo Colposo a Montaguto: 60enne denunciato - @_Carabinieri_ #ambiente #incendioboschivo - anteprima24 : ** #Incendio #Boschivo #Colposo: nei guai un 60enne Irpino ** -