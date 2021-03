"Il mondo in lockdown ha perso la libido. La galera sessuale e sentimentale finirà col vaccino" (Di martedì 23 marzo 2021) “Con il vaccino anti-Covid tornerà il desiderio sessuale, ricominceremo ad amare e a fare sesso. Prevedo un autunno caldo”: sono queste le parole di Emmanuele Jannini, professore di Sessuologia medica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e autore del libro “Uomini che piacciono alle donne” (Sonzogno). Il professore commenta ad HuffPost il calo di libido che sembra aver colpito il mondo intero in seguito alla pandemia: “Chiusi in casa con i figli, tra smart working e didattica a distanza, abbiamo detto addio alla nostra vita sessuale. Ci sono mancati momenti per noi stessi, ci sono mancate le occasioni per uscire, per conoscere qualcuno, per passare una notte di follia. Il vaccino rappresenterà una vera e propria liberazione: la fine della galera ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) “Con ilanti-Covid tornerà il desiderio, ricominceremo ad amare e a fare sesso. Prevedo un autunno caldo”: sono queste le parole di Emmanuele Jannini, professore di Sessuologia medica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e autore del libro “Uomini che piacciono alle donne” (Sonzogno). Il professore commenta ad HuffPost il calo diche sembra aver colpito ilintero in seguito alla pandemia: “Chiusi in casa con i figli, tra smart working e didattica a distanza, abbiamo detto addio alla nostra vita. Ci sono mancati momenti per noi stessi, ci sono mancate le occasioni per uscire, per conoscere qualcuno, per passare una notte di follia. Ilrappresenterà una vera e propria liberazione: la fine della...

Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - borghi_claudio : @Beaoh11 @GuidoCrosetto @seresileoni @annapaolaconcia Per andare contro quello che buona parte del mondo sta facend… - repubblica : Coronavirus nel Mondo, in Germania Merkel vara il lockdown duro per Pasqua: 'Situazione molto grave, tutto chiuso:… - cristiansabau1 : RT @HuffPostItalia: 'Il mondo in lockdown ha perso la libido. La galera sessuale e sentimentale finirà col vaccino' - CorridoniLuis : RT @HuffPostItalia: 'Il mondo in lockdown ha perso la libido. La galera sessuale e sentimentale finirà col vaccino' -