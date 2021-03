Fiorentina | Juric e De Zerbi per sostituire Prandelli | i dettagli

Advertising

cn1926it : #Juric disse di lui: “É il più forte di tutti, fa spavento”. Poi il giocatore rifiuta il #Napoli e sprofonda il un… - AleCat_91 : FIORENTINA, MILENKOVIC, PEZZELLA, RIBERY, VLAHOVIC: ECCO IL DEVASTANTE C... - TooreViola : @hakimitolukaku A me piacerebbe juric alla fiorentina ?? - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Quelle parole di troppo che costano care a #Rebic e #Juric. Ora #Pulgar dovrà fare maggiore attenzione #Fiorentina #Mil… - Fiorentinanews : Quelle parole di troppo che costano care a #Rebic e #Juric. Ora #Pulgar dovrà fare maggiore attenzione #Fiorentina… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Juric

Calcio News 24

Commenta per primo Secondo quanto riporta TuttoSport , sono tre gli allenatori in corsa per la panchina delladel futuro. Si tratta di Sarri,e Gattuso , che per un motivo o per un altro piacciono alla dirigenza viola, che dovrà scegliere da chi ripartire.Napoli su. Allegri - Roma Secondo Tuttosport l'ipotesi del ritorno del "Conte Max" è molto ...di Lazio (con Inzaghi in procinto di raggiungere l'amico fraterno Paratici a Torino) o. ...Ivan Juric e Roberto De Zerbi sono i principali candidati per sostituire Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina nella prossima stagione: i dettagli ...Commenta per primo Secondo quanto riporta TuttoSport, sono tre gli allenatori in corsa per la panchina della Fiorentina del futuro. Si tratta di Sarri, Juric e Gattuso, che per un motivo o per un altr ...