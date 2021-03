Donne | Comune Roma aderisce a ‘No Women No Panel’

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021)Capitale patrocina ‘Nono panel – Senzanon se ne parla’, campagna ideata dalla Commissaria europea per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventu’ Mariya Gabriel, e rilanciata in Italia da Rai Radio 1. Lo scopo, e’ quello di impegnarsi per un’adeguata rappresentanza di genere in tutte le discussioni pubbliche, i convegni, gli appuntamenti istituzionali e le trasmissioni radiotelevisive. Lo scrive in una nota ildi. “Garantire il pluralismo nei dibattiti e’ fondamentale per dar voce alla realta’ dei fatti, nella maniera piu’ completa possibile. E’ necessario un cambiamento culturale profondo a tutti i livelli, impegnandosi seriamente per portare avanti misure concrete a tutela dei diritti delle, dal mondo ...