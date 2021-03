DL Sostegni | contributi a fondo perduto senza calo di fatturato | a chi spettano?

(Di martedì 23 marzo 2021) Il testo del Decreto, pubblicato il 22 marzo in Gazzetta Ufficiale, si apre con i nuovi...

DLa fondo perduto senza calo di fatturato: a chi spettano? Il testo del Decreto, pubblicato il 22 marzo in Gazzetta Ufficiale, si apre con i nuovia fondo ...... o anche sgravi fiscali,per determinate dinamiche della vita quotidiana, basti pensare alla baby sitter o alla possibilità di lavorare in smart working. L'accesso aiche il ...Visto l'ingresso nella cosiddetta "zona rossa" di tutta l'area Empolese Valdelsa, il Comune di Montespertoli ha deciso di erogare un contributo per finanziare interventi di sostegno alle famiglie, res ...Mattarella firma. Delusi agenti di commercio e fiscalisti Il ministro Brunetta: «Basta con la rottamazione» Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Sostegni, ma i 32 mil ...