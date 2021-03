Daniele Liotti torna con Un passo dal cielo | i dettagli

(Di martedì 23 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si prepara al ritorno di Undal, a fiction di Rai Uno di cui regala qualche piccolo spoiler. Manca davvero pochissimo alla prima puntata della nuova stagione di Undalche andrà in onda Giovedì in prima serata su Rai Uno con tante nuove storie e protagonisti. Tra di

Advertising

darkap89 : ??Conflitti e misteri della 6a stagione di Un passo dal cielo ??Perché la produzione ha chiuso la storia con Emma ??I… - raulcarra69 : RT @MaritaMirante: Io ogni volta che vedo Daniele Liotti e il paesaggio di #unpassodalcielo6 #leredita - darkap89 : La cover story di Telesette, domani in edicola, è dedicata a Daniele Liotti che torna su Rai1 con 'Un passo dal cie… - 2ntmglm : RT @iamamexal: ERMAL, ELEONORA ABBAGNATO, DANIELE LIOTTI, AMBRA ANGIOLINI DOVE SIETE??? QUI LA SITUA È CRITICA #Amici20 - borsediricordi : RT @iamamexal: ERMAL, ELEONORA ABBAGNATO, DANIELE LIOTTI, AMBRA ANGIOLINI DOVE SIETE??? QUI LA SITUA È CRITICA #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Liotti

su Un passo dal cielo 6: 'C'è molta azione e anche più commedia' Un passo dal cielo 6 - I Guardiani sta per tornare su Rai1: da giovedì 1 aprile, Enrico Ianniello e ...Un passo dal cielo 6 con: data d'inizio e cast L'attesa è terminata: giovedì 1 aprile andrà in onda la prima puntata di Un passo dal cielo 6 . Confermati nel castnei panni di Francesco Neri, ...Daniele Liotti è ancora una volta il protagonista della nuova stagione di Un passo dal cielo, la fiction dai Rai Uno.Sta per tornare in onda su Rai 1 una delle fiction più amate dal pubblico. Trattasi del La compagnia del cigno 2, con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle, che nella serie sono marito e moglie. Dopo ...